Польша стремится войти в коалицию стран, участвующих в восстановлении Украины

Власти Польши стремятся не упустить возможность участвовать в восстановлении Украины и войти в коалицию стран, которые будут этим заниматься.

Власти Польши стремятся не упустить возможность участвовать в восстановлении Украины и войти в коалицию стран, которые будут этим заниматься.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Польши Анджей Дуда на брифинге после встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.

"Мы с премьером говорили о перспективе восстановления Украины. Я сказал, что мы надеемся на британскую поддержку в том, чтобы быть в коалиции стран, которые будут участвовать в этих экономических процессах, связанных с восстановлением Украины", - сказал он.

По словам Дуды, Польша "с этой точки зрения ключевая транзитная страна, если говорить о коммуникации с Запада в Украину". "Наше участие в этом процессе для меня очевидно", - добавил он.

"Я хотел бы, чтобы мы активно участвовали в этом процессе. Я попросил о поддержке премьера. Потому что он состоит в G7 и G20, то есть на площадках, где это сейчас обсуждается. Я хотел бы, чтобы Польша была в игре в этом смысле. И мы везде этого добиваемся", - указал польский лидер.