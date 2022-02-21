Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ

Польша созывает внеочередное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"По требованию представительства Украины в ОБСЕ созову внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Халачинский отметил, что пригласил к участию в этом заседании специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.
"Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ", - добавил представитель Польши.