Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ

Польша созывает внеочередное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Польша созывает внеочередное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter.

"По требованию представительства Украины в ОБСЕ созову внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Халачинский отметил, что пригласил к участию в этом заседании специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ", - добавил представитель Польши.