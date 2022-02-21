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Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ

Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ Польша созывает внеочередное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Другие страны
21 февраля 2022 г. 02:45
Польша созывает внеочередное заседание ОБСЕ

Польша созывает внеочередное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter.

"По требованию представительства Украины в ОБСЕ созову внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Халачинский отметил, что пригласил к участию в этом заседании специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ", - добавил представитель Польши.

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