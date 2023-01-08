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Польша создаст собственную систему спутниковой разведки

Польша создаст собственную систему спутниковой разведки Польша создаст систему геопространственной разведки, которая будет включать два орбитальных спутника оптического наблюдения и наземную станцию прямого приема изображения. Контракт на строительство станции, производство и запуск спутников был заключен с ев
Другие страны
8 января 2023 г. 09:28
Польша создаст собственную систему спутниковой разведки

Польша создаст систему геопространственной разведки, которая будет включать два орбитальных спутника оптического наблюдения и наземную станцию прямого приема изображения. Контракт на строительство станции, производство и запуск спутников был заключен с европейской корпорацией Airbus Defence and Space.

Как передает Report, об этом сообщает Asia Pacific Defence Reporter.

По данным издания, соглашение с Airbus предполагает обучение польской команды, техническое обслуживание и поддержку космических и наземных систем, а также доступ Польши к сети разведывательных спутников дистанционного зондирования Земли Airbus Pleiades Neo.

Предполагается, что польские спутники будут запущены из Европейского космического центра в Куру в 2027 году, изображения с них будут доступны только польской стороне, обеспечивая полную автономию.

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