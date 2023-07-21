Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с "Вагнер"

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Беларусью, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК "Вагнер".

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Беларусью, из-за сообщений о планах провести там маневры с участием ЧВК "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу Польскому агентству печати представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.

"Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши", - сказал он.

Как отметил Хоффман, "задача этих подразделений - учения, а также сдерживание потенциального агрессора".

По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК "Вагнер" - "это несомненная провокация".