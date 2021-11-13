О нас
Report Georgia
Аудио новости

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Беларуси стеной

Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Беларуси стеной Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.
Другие страны
13 ноября 2021 г. 14:41
Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Беларуси стеной

Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в эфире радиостанции RMF FM глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - сказал он.

Как добавил Каминьский, "вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа".

По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо", - отметил Каминьский.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi