Польша собралась к середине 2022 года отгородиться от Беларуси стеной

Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.

Польша до конца первой половины будущего года намерена значительно укрепить границу с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом в эфире радиостанции RMF FM глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения", - сказал он.

Как добавил Каминьский, "вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа".

По словам министра, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 тыс. военнослужащих, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских. "Нас постоянно провоцируют, но наши службы подготовлены хорошо", - отметил Каминьский.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.