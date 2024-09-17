Польша сможет производить артиллерийские боеприпасы с 2027 года

Производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм может быть налажено в Польше к 2027 году.

Производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм может быть налажено в Польше к 2027 году.

Как передает Report , об этом заявил президент входящей в консорциум Polska Amunicja группы компаний Grupa WB Петр Войчеховский в интервью газете Rzeczpospolita.

"Если у Polska Amunicja будет контракт с Агентством по вооружениям, то консорциум берет на себя обязательство, что с 2027 года будет поставлять боеприпасы, полностью изготовленные на польских заводах", - заявил бизнесмен.

Он добавил, что возглавляемая им Grupa WB и компания Ponar Wadowice решили продолжать реализацию проекта по строительству завода по производству боеприпасов, несмотря на выход из консорциума нескольких предприятий.

Консорциум Amunicja Polska был образован в рамках выполнения национальной программы по созданию резерва боеприпасов, которая была утверждена весной 2023 года правительством партии "Право и справедливость". Тогда же власти страны подписали с консорциумом соглашение о строительстве фабрики по производству боеприпасов. Новое руководство министерства национальной обороны республики полагает, что при этом не были должным образом защищены интересы государства.