Польша считает неудовлетворительным предложение Южной Кореи по финансированию поставок оружия

В Польше считают неудовлетворительным действующее предложение властей Южной Кореи по финансированию контрактов на поставку оружия и военной техники.

В Польше считают неудовлетворительным действующее предложение властей Южной Кореи по финансированию контрактов на поставку оружия и военной техники.

Как передает Report, об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

"Должно быть хорошее предложение о софинансировании либо о финансовых гарантиях, чтобы мы могли его принять. Пока такого предложения [от южнокорейской стороны] не поступало", - отметил министр.

В июле 2022 года Варшава и Сеул договорились о поставках 980 танков K2, 648 самоходных артиллерийских установок K9, 48 легких самолетов FA-50 южнокорейского производства. Также был заключен договор на поставку 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Общая сумма сделок достигает 12,4 млрд долларов.