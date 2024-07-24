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Польша с августа усиливает ПВО на восточных границах страны

Польша с августа усиливает ПВО на восточных границах страны Вооруженные силы (ВС) Польши начнут с 1 августа операцию "Восточная заря" по укреплению возможностей противовоздушной обороны на восточных рубежах страны, в том числе на границе с РФ и Беларусью.
Другие страны
24 июля 2024 г. 22:40
Польша с августа усиливает ПВО на восточных границах страны

Вооруженные силы (ВС) Польши начнут с 1 августа операцию "Восточная заря" по укреплению возможностей противовоздушной обороны на восточных рубежах страны, в том числе на границе с РФ и Беларусью.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте польской армии.

"С 1 августа этого года начинается новая операция под кодовым названием "Восточная заря", которая продолжит мероприятия по укреплению системы противовоздушной обороны Республики Польша", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что целью операции станет "защита воздушного пространства Польши от объектов, незаконно нарушающих ее границы".

По информации, особое внимание будет уделено отработке действий против беспилотников, летящих на малых и предельно малых высотах. В зону операции входят восточные и северо-восточные границы республики, утверждают польские ВС.

В начале июля Минобороны республики сообщило о решении увеличить армейский контингент на границе с Беларусью до 17 тыс. военных в рамках операции "Безопасное Подлясье". Кроме того, польские власти планируют начать работы по возведению линии оборонительных укреплений на границе с РФ и Беларусью.

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