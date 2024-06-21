Польша с 2025 года перестанет проставлять штампы в паспорта граждан не входящих в ЕС стран

Польские власти собираются с 2025 года ввести в эксплуатацию электронную базу данных о въезде и выезде граждан стран, не входящих в ЕС.

Польские власти собираются с 2025 года ввести в эксплуатацию электронную базу данных о въезде и выезде граждан стран, не входящих в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Rzeczpospolita.

База заменит систему обязательного проставления штампов в их паспорта.

В базе данных будут регистрироваться время и место въезда и выезда иностранного гражданина, система сможет автоматически рассчитывать срок его пребывания в стране. Помимо этого, в электронной системе будут размещены сведения об отказе на въезд, аннулировании либо отмене разрешения на кратковременное пребывание, а также о депортации.

К базе данных получат доступ погранслужба, региональные власти, правоохранительные органы, отделы по делам иностранцев, а также польские консульства за рубежом. Она будет подключена к новой системе регистрации въезда/выезда в ЕС (EES), которая должна заработать осенью 2024 года.