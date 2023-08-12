Польша развернула оперативную группу на границе с Беларусью

Военно-оперативная группа начинает действия на польско-белорусской границе. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале операции RENGAW.

Польша развернула оперативную группу на границе с Беларусью

Как передает Report , об этом сообщило Министерства обороны Польши.

Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак анонсировал начало операции RENGAW.

"Я решил создать военную оперативную группу в рамках операции под кодовым названием RENGAW. Задачей воинов будет обучение Войска Польского здесь, на поле, в провинции Подляского воеводства и формирование резерва на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе. Войско Польское оснащено современным оружием, современной техникой, и все это свидетельствует об их силе", - сказал министр.

По его словам, эта военная оперативная группа имеет учебный и оборонительный характер.

"У нас есть операция GRYF под командованием Пограничной службы, которая касается уплотнения и укрепления границы. В этой операции будут участвовать до 4 000 воинов Войска Польского, но я решил создать военную оперативную группу в рамках операции под кодовым названием RENGAW", - подчеркнул Блащак.