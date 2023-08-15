Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью аэростаты

Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью России аэростаты для обнаружения низколетящих целей.

Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью России аэростаты для обнаружения низколетящих целей.

Как передает Report , об этом сообщил портал Polon.pl со ссылкой на Минобороны Польши.

"Министерство национальной обороны указало возможные места размещения польских аэростатов проекта Barbara, которые должны обнаруживать низколетящие цели с больших расстояний. Всего планируется заказать до четырех аэростатов, которые будут установлены на восточных и северо-восточных границах страны", - говорится в сообщении.

Аэростаты "благодаря навесной РЛС и будучи "привязанными" на высоте в несколько километров, могут обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до более чем 300 км", при этом такое решение проблемы радиолокационного горизонта, возникающего из-за кривизны земли, значительно дешевле использования самолетов и вертолетов, объяснили военные. Также аэростаты позволяют организовать непрерывное радиолокационное наблюдение.

Один из аэростатов, согласно информации, направленной Польшей в США в рамках процедуры RFI (Request for Information), будет контролировать район Калининграда и часть акватории Балтийского моря.

"Согласно предоставленным планам, первые конструкции должны быть построены в течение 14 месяцев с момента подписания контракта и выйти на начальную оперативную готовность до 2025 года", - говорится в сообщении.

В качестве поставщика радиолокационного оборудования рассматриваются Lockheed Martin, Textron или Northrop Grumman.