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Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью аэростаты

Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью аэростаты Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью России аэростаты для обнаружения низколетящих целей.
Другие страны
15 августа 2023 г. 20:06
Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью аэростаты

Польша разместит на границе с Беларусью и Калининградской областью России аэростаты для обнаружения низколетящих целей.

Как передает Report, об этом сообщил портал Polon.pl со ссылкой на Минобороны Польши.

"Министерство национальной обороны указало возможные места размещения польских аэростатов проекта Barbara, которые должны обнаруживать низколетящие цели с больших расстояний. Всего планируется заказать до четырех аэростатов, которые будут установлены на восточных и северо-восточных границах страны", - говорится в сообщении.

Аэростаты "благодаря навесной РЛС и будучи "привязанными" на высоте в несколько километров, могут обнаруживать цели с малой радиолокационной заметностью типа вертолетов или небольших самолетов на расстоянии до более чем 300 км", при этом такое решение проблемы радиолокационного горизонта, возникающего из-за кривизны земли, значительно дешевле использования самолетов и вертолетов, объяснили военные. Также аэростаты позволяют организовать непрерывное радиолокационное наблюдение.

Один из аэростатов, согласно информации, направленной Польшей в США в рамках процедуры RFI (Request for Information), будет контролировать район Калининграда и часть акватории Балтийского моря.

"Согласно предоставленным планам, первые конструкции должны быть построены в течение 14 месяцев с момента подписания контракта и выйти на начальную оперативную готовность до 2025 года", - говорится в сообщении.

В качестве поставщика радиолокационного оборудования рассматриваются Lockheed Martin, Textron или Northrop Grumman.

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