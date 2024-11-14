Польша разместила южнокорейские танки К2 у границы с Россией

Польша размещает приобретенные в Южной Корее танки К2 в Браневе, в нескольких километрах от границы с Калининградской областью РФ.

Польша размещает приобретенные в Южной Корее танки К2 в Браневе, в нескольких километрах от границы с Калининградской областью РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила агентству PAP пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская.

"В ходе первой поставки 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время у подразделения есть восемь подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами 20-й механизированной бригады", - сказала Кошчиньская.

В июле 2022 года Польша и Южная Корея заключили рамочное соглашение на поставку порядка 1 000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе того же года был подписан контракт на сумму более 3 млрд долларов, по которому Hyundai Rotem обязалась поставить Польше первые 180 танков.