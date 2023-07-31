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Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Польша разместила снайперов на границе с Беларусью Польша разместила снайперов на границе с Беларусью.
Другие страны
31 июля 2023 г. 13:14
Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Польша разместила снайперов на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщило Генеральное командование ВС Польши в соцсетях, опубликовав несколько фото солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.

"На границе с Беларусью по-прежнему опасно. Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Ежедневно офицеры и солдаты подвергаются агрессии", - написал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин в Twitter.

Отметим, что ранее польская сторона заявила о том, что усилит границу с Беларусью из-за нахождения там бойцов ЧВК "Вагнер". Также польские пограничники утверждают, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы со стороны Беларуси.

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