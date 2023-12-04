Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Беларусью

Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Беларусью.

Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщил министр нацобороны Мариуш Блащак.

"Сегодня мы открываем новую воинскую часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской республики, исходя из положения, исходя из угроз, которые ожидают Польшу. Это саперный батальон, который входит в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны", - заявил он.

Ранее польские власти заявили о намерении довести численность польской армии с нынешних менее 200 тыс. до 300 тыс. человек.