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Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Беларусью

Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Беларусью Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Беларусью.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 17:11
Польша разместила саперный батальон у границы с Россией и Беларусью

Польша разместила новый саперный батальон в городе Августове у границы с Россией и Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщил министр нацобороны Мариуш Блащак.

"Сегодня мы открываем новую воинскую часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской республики, исходя из положения, исходя из угроз, которые ожидают Польшу. Это саперный батальон, который входит в состав 15-й механизированной бригады. Это боевые единицы, отвечающие за безопасность в северо-восточной части нашей страны", - заявил он.

Ранее польские власти заявили о намерении довести численность польской армии с нынешних менее 200 тыс. до 300 тыс. человек.

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