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Польша рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью

Польша рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Беларусью.
Другие страны
23 июня 2024 г. 00:19
Польша рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью

Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала TVN24 глава МИД республики Радослав Сикорский.

"В связи с действиями Беларуси мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", - сказал министр.

Отметим, что ранее вступило в силу постановление о создании буферной зоны на границе Польши и Беларуси.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. На данный момент в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП "Тересполь - Брест". Варшава регулярно обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей. По данным польской погранслужбы, с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть на территорию страны из Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Belarusla sərhədi tam bağlamağı nəzərdən keçirir

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