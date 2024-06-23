Польша рассматривает возможность закрытия границы с Беларусью

Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Беларусью.

Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Беларусью.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала TVN24 глава МИД республики Радослав Сикорский.

"В связи с действиями Беларуси мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", - сказал министр.

Отметим, что ранее вступило в силу постановление о создании буферной зоны на границе Польши и Беларуси.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. На данный момент в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП "Тересполь - Брест". Варшава регулярно обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей. По данным польской погранслужбы, с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть на территорию страны из Беларуси.