Польша рассчитывает на самый жесткий десятый пакет санкций ЕС против России

Евросоюз продолжает работу над подготовкой десятого пакета санкций против России, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
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По его словам, Варшава надеется на как можно более строгий и жесткий пакет ограничительных мер.
"Польша надеется на максимально строгий и жесткий 10-й пакет санкций ЕС против России. В Брюсселе также идут переговоры о распространении ограничительных мер на организации, которые способствуют обходу санкций", — отметил Яблонский.
Как указал заместитель главы МИД Польши, предыдущие пакеты санкций охватывали все больше отраслей и сфер, после чего выяснилось, что "постоянно появляются новые способы обхода санкций". Он также добавил, что внутри ЕС есть государства, которые тормозят процесс введения рестрикций в отношении России.
"Есть страны, которые очень хотели бы выглядеть так, будто они всегда отстаивают ценности, но когда дело доходит до конкретных решений, эта решимость уже ослабевает и этой свободы, безусловно, становится гораздо меньше",- подчеркнул Яблонский.