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Польша рассчитывает на самый жесткий десятый пакет санкций ЕС против России

Польша рассчитывает на самый жесткий десятый пакет санкций ЕС против России Евросоюз продолжает работу над подготовкой десятого пакета санкций против России, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Другие страны
25 января 2023 г. 20:47
Польша рассчитывает на самый жесткий десятый пакет санкций ЕС против России

Евросоюз продолжает работу над подготовкой десятого пакета санкций против России, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Об этом Report передает со ссылкой на польское агентство PAP.

По его словам, Варшава надеется на как можно более строгий и жесткий пакет ограничительных мер.

"Польша надеется на максимально строгий и жесткий 10-й пакет санкций ЕС против России. В Брюсселе также идут переговоры о распространении ограничительных мер на организации, которые способствуют обходу санкций", — отметил Яблонский.

Как указал заместитель главы МИД Польши, предыдущие пакеты санкций охватывали все больше отраслей и сфер, после чего выяснилось, что "постоянно появляются новые способы обхода санкций". Он также добавил, что внутри ЕС есть государства, которые тормозят процесс введения рестрикций в отношении России.

"Есть страны, которые очень хотели бы выглядеть так, будто они всегда отстаивают ценности, но когда дело доходит до конкретных решений, эта решимость уже ослабевает и этой свободы, безусловно, становится гораздо меньше",- подчеркнул Яблонский.

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