Польша проведет военные учения у границы с Россией

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что 17 сентября состоятся учения “Осенний огонь”, на которых будет продемонстрирована приобретенная республикой в США и Южной Корее военная техника.
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"Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что в учениях будут задействованы 70 единиц техники, включая танки, самолеты и артиллерию. В частности, будут представлены танки K2 и Abrams, системы HIBNERYT и HIMARS, противоракетный комплекс K9, специальные роботы LRR i Talon и другое вооружение.
В учениях будут задействованы около 1 тысячи солдат, которые будут атаковать и защищаться в соответствии со сценарием.