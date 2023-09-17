Польша проведет военные учения у границы с Россией

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что 17 сентября состоятся учения “Осенний огонь”, на которых будет продемонстрирована приобретенная республикой в США и Южной Корее военная техника.

Министерство национальной обороны Польши сообщило, что 17 сентября состоятся учения “Осенний огонь”, на которых будет продемонстрирована приобретенная республикой в США и Южной Корее военная техника.

Как передает Report , маневры пройдут на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 километрах от границы с российской Калининградской областью.

"Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что в учениях будут задействованы 70 единиц техники, включая танки, самолеты и артиллерию. В частности, будут представлены танки K2 и Abrams, системы HIBNERYT и HIMARS, противоракетный комплекс K9, специальные роботы LRR i Talon и другое вооружение.

В учениях будут задействованы около 1 тысячи солдат, которые будут атаковать и защищаться в соответствии со сценарием.