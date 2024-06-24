Польша проведет в 2025 году совместные учения с Францией и Германией

Армейские учения стран-участниц Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) состоятся в Польше в следующем году.

Армейские учения стран-участниц Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) состоятся в Польше в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр нацобороны республики Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с главами оборонных ведомств ФРГ и Франции Борисом Писториусом и Себастьеном Лекорню в Париже.

"Совместные учения военных стран Веймарского треугольника пройдут в следующем году на территории Республики Польша", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Веймарский треугольник - трехсторонний формат Германии, Франции и Польши, созданный в августе 1991 года. Изначально он ставил задачу развивать сотрудничество между тремя странами и задумывался как инструмент сближения Польши с ЕС и НАТО.