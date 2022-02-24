Польша просит НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса о консультациях из-за угрозы

Польша просит НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса о консультациях в случае угрозы безопасности.

Польша просит НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса о консультациях в случае угрозы безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Нашему постпредству в НАТО было поручено подать заявку на запуск 4-й статьи [договора о НАТО] для общего мониторинга ситуации", - сказал он, подчеркнув, что "такая заявка уже была подана".

По словам Мюллера, в 08:30 в НАТО пройдет заседание, посвященное ситуации на Украине. Как подчеркнул пресс-секретарь, Польша ожидает усиления НАТО на восточном фланге.