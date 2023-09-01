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Польша продолжит требовать выплаты репараций от Германии

Польша продолжит требовать выплаты репараций от Германии Польша будет требовать от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945 годов).
Другие страны
1 сентября 2023 г. 10:05
Польша продолжит требовать выплаты репараций от Германии

Польша будет требовать от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик заявил в интервью газете Polska Metropolia Warszawska.

"Эти действия будут проводиться до того момента, пока Германия не начнет с Польшей честный диалог на тему выплаты репараций", - сказал он.

Муларчик подчеркнул, что в результате агрессии и последовавшей оккупации Варшава была уничтожена на 80%, а 700 тыс. ее жителей - убиты.

"Подобная трагическая судьба была и у многих других польских городов и деревень, которые были уничтожены, а их население истреблено", - добавил Муларчик.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около 1,5 трлн долларов). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

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