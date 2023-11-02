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Польша продлила контроль на границе со Словакией

Польша продлила контроль на границе со Словакией Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границе со Словакией еще на 20 дней до 22 ноября.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 16:03
Польша продлила контроль на границе со Словакией

Польша приняла решение продлить пограничный контроль на границе со Словакией еще на 20 дней до 22 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте МВД.

"Этот контроль приносит эффект, Европа должна проснуться и принимать другие меры, нежели релокация", - прокомментировал решение о продлении контроля замглавы МВД Мачей Вонсик.

Границу между двумя странами можно будет пересекать через 3 железнодорожных, 8 автомобильных и 11 пешеходных переходов.

Впервые контроль на словацкой границе Польша ввела 4 октября.

В соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней, причем общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.

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Версия на английском языке Poland extends Slovakia border controls amid migration concern

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