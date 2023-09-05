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Польша приобретает у США 12 радаров и 48 пусковых установок для системы ПРО/ПВО

Польша приобретает у США 12 радаров и 48 пусковых установок для системы ПРО/ПВО Министерство обороны Польши подписало с американской стороной соглашение на поставки техники и вооружения для системы противовоздушной и противоракетной обороны Wisla.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 20:40
Польша приобретает у США 12 радаров и 48 пусковых установок для системы ПРО/ПВО

Министерство обороны Польши подписало с американской стороной соглашение на поставки техники и вооружения для системы противовоздушной и противоракетной обороны Wisla.

Как передает Report, об этом сообщило польское ведомство по итогам утверждения документа на Международной выставке оборонной промышленности в городе Кельце.

"В рамках соглашений, заключенных с американской стороной, будет получена военная техника, включающая 12 радаров кругового обзора LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903 и запас ракет PAC-3 MSE", - сообщило ведомство.

"Предметом контракта стали также логистический и обучающий пакеты. Позднее с правительством США будут заключаться соглашения на компоненты системы IBCS", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Poland buying 12 radars, 48 launchers for missile defense system from US

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