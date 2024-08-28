О нас

Польша примет решение о передаче Украине МиГ-29 после получения F-35

Польша примет решение о передаче Украине МиГ-29 после получения F-35 Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.
Другие страны
28 августа 2024 г. 12:06
Польша примет решение о передаче Украине МиГ-29 после получения F-35

Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камыша.

Министр отметил, что Польша предоставила Украине всю военную помощь, которую могла. При этом, по его словам, Варшава принимает все решения через призму безопасности страны.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, - добавил он.

Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами. Речь о заказанных у США F-35, первый из которых будет поставлен в эту среду, 28 августа. При этом первая партия истребителей будет доставлена не раньше 2026 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi