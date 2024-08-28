Польша примет решение о передаче Украине МиГ-29 после получения F-35

Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камыша.

Министр отметил, что Польша предоставила Украине всю военную помощь, которую могла. При этом, по его словам, Варшава принимает все решения через призму безопасности страны.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды вооружений, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности. И это приоритет для меня как министра обороны”, - добавил он.

Также Косиняк-Камыш подчеркнул, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 только после пополнения ВВС Польши новыми самолетами. Речь о заказанных у США F-35, первый из которых будет поставлен в эту среду, 28 августа. При этом первая партия истребителей будет доставлена не раньше 2026 года.