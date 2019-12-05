 Наверх

Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году

Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году

Страны - участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали кандидатуру Польши на пост председателя ОБСЕ в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Польши. 

"Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году. Спасибо всем странам за поддержку нашей кандидатуры", - информировал МИД Польши в Твиттере.

В настоящий момент председателем ОБСЕ является Словакия, в 2020 году председательство перейдет к Албании, в 2021 году к - Швеции.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!