Страны - участницы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддержали кандидатуру Польши на пост председателя ОБСЕ в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

"Польша примет председательство в ОБСЕ в 2022 году. Спасибо всем странам за поддержку нашей кандидатуры", - информировал МИД Польши в Твиттере.

В настоящий момент председателем ОБСЕ является Словакия, в 2020 году председательство перейдет к Албании, в 2021 году к - Швеции.