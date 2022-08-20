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Польша пригрозила России пятой статьей устава НАТО

Польша пригрозила России пятой статьей устава НАТО Польша готова ответить на размещение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО.
Другие страны
20 августа 2022 г. 22:07
Польша пригрозила России пятой статьей устава НАТО

Польша готова ответить на размещение гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградской области активацией пятой статьи устава НАТО.

Как передает Report со ссылкой на PAP, об этом заявил госсекретарь Минобороны Польши Войцех Скуркевич.

"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", - сказал представитель Минобороны страны.

Он добавил, что гарантии пятой статьи Североатлантического альянса были и остаются в силе. Соответствующие обязательства, по его словам, озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден.

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