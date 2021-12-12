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Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС

Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховен
Другие страны
12 декабря 2021 г. 17:50
Польша пригрозила приостановить взносы в бюджет ЕС

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил, что Варшава должна перестать платить членские взносы Евросоюзу и начать накладывать вето на принимаемые в Брюсселе решения, если ЕС лишит Польшу финансирования и продолжит оказывать давление по вопросу верховенства закона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр сказал в интервью, опубликованном в воскресенье газетой Financial Times.

"Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все темы, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии", - сказал он в интервью.

"Если этот спор наберет новые обороты, я потребую, чтобы Польша приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что Евросоюз незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся", - добавил Зёбро.

Польский министр юстиции отметил, что "Европейская комиссия ставит невозможные условия, потому что ее реальная цель - не добиться предполагаемого верховенства закона, а сменить правительство в Польше". Тем самым, как отметил Зёбро, "она посылает сигнал полякам: если вы поддерживаете это правительство, вы не получите деньги от ЕС. ЕС проводит агрессивную политику, которая не заботится о верховенстве закона. Это лишь предлог". "Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, чтобы ЕС был переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, но на практике - из Берлина", - добавил он.

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