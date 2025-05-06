Польша предоставила Словакии разрешение на спецрейс Фицо в Москву

Власти Польши выдали разрешение на перелет спецборта премьера Словакии Роберта Фицо в Россию.

Власти Польши выдали разрешение на перелет спецборта премьера Словакии Роберта Фицо в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на посольство Польши в Словакии.

"Словакия завершила оформление спецрейса с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо на борту в Москву, а Польша дала на него разрешение", - сообщили в посольстве.

Ранее Фицо сообщил, что его планы посетить парад Победы в Москве остаются в силе. Он рассказал, что вместе с ним в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне поедут два студента. Также в Москву прилетят и другие депутаты Национального совета (парламента страны) и Европарламента. Однако у них будет своя отдельная программа.

На днях словацкие СМИ проинформировали, что Фицо в последние дни отменил программу рабочих мероприятий, и связали это с последствиями полученных ранений.