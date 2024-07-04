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Польша предложила Литве совместно приобрести системы ПВО

Польша предложила Литве совместно приобрести системы ПВО Польша предложила Литве совместно приобрести польские системы противовоздушной обороны Piorun.
Другие страны
4 июля 2024 г. 10:13
Польша предложила Литве совместно приобрести системы ПВО

Польша предложила Литве совместно приобрести польские системы противовоздушной обороны Piorun.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом было объявлено после встречи министров обороны Литвы и Польши Лауринаса Касчюнаса и Владислава Косиняка-Камыша в Вильнюсе.

"Мы очень рады предложению Польши присоединиться к закупке мобильных систем ПВО малой дальности Piorun. Как вам известно, укрепление систем противовоздушной обороны на всех возможных уровнях является для нас приоритетом", - заявил Касчюнас на пресс-конференции.

Он отметил, что Литва уже использует более старую версию системы ПВО Grom польского производства. Значительную их часть планируется передать Украине.

"Их нужно будет заменить более современными системами, в том числе Piorun, которая очень актуальна для всего нашего оборонного планирования", - подчеркнул он.

По его словам, Piorun стал бы хорошим выбором при создании национальной дивизии, укреплении Добровольческих сил обороны и улучшении защиты критической инфраструктуры.

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