Польша потратила $9 млрд на помощь беженцам из Украины, а получила от ЕС $200 млн

Польша за минувший год получила от Европейского союза (ЕС) 200 млн долларов на помощь украинским беженцам.

Польша за минувший год получила от Европейского союза (ЕС) 200 млн долларов на помощь украинским беженцам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в эфире польской радиостанции RMF замглавы МИД Польши Павел Шефернакер.

"За последний год мы получили от Евросоюза из числа дополнительных средств 900 млн злотых (около 200 млн долларов). Это капля в море", - сказал он.

По словам Шефернакера, в Варшаве считают, что в ЕС необходимо создать фонд, который будет поддерживать Польшу, Германию, Чехию, Австрию, Румынию - страны, которые приняли больше всего беженцев. "Мы постоянно поднимаем эту тему, чтобы получить дополнительные средства", - указал он.

Польша в течение 2022 года потратила на гуманитарную помощь украинским беженцам 9 млрд долларов. Это 1,5% ВВП страны.