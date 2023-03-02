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Польша потратила $9 млрд на помощь беженцам из Украины, а получила от ЕС $200 млн

Польша потратила $9 млрд на помощь беженцам из Украины, а получила от ЕС $200 млн Польша за минувший год получила от Европейского союза (ЕС) 200 млн долларов на помощь украинским беженцам.
Другие страны
2 марта 2023 г. 13:26
Польша потратила $9 млрд на помощь беженцам из Украины, а получила от ЕС $200 млн

Польша за минувший год получила от Европейского союза (ЕС) 200 млн долларов на помощь украинским беженцам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг в эфире польской радиостанции RMF замглавы МИД Польши Павел Шефернакер.

"За последний год мы получили от Евросоюза из числа дополнительных средств 900 млн злотых (около 200 млн долларов). Это капля в море", - сказал он.

По словам Шефернакера, в Варшаве считают, что в ЕС необходимо создать фонд, который будет поддерживать Польшу, Германию, Чехию, Австрию, Румынию - страны, которые приняли больше всего беженцев. "Мы постоянно поднимаем эту тему, чтобы получить дополнительные средства", - указал он.

Польша в течение 2022 года потратила на гуманитарную помощь украинским беженцам 9 млрд долларов. Это 1,5% ВВП страны.

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