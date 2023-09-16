Польша построит заграждение вдоль всей границы с Россией

Польша построит барьер на всем протяжении границы с Калининградской областью РФ.

Польша построит барьер на всем протяжении границы с Калининградской областью РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Я не только за строительство надежного заграждения, но мы также объявили, что сначала начинаем установку системы периметрии, которая позволит нам обеспечить безопасность границы с помощью электроники, но позже будем возводить соответствующий физический барьер на отдельных участках", - сказал Моравецкий.

"Наконец на всем протяжении границы (...) будем выстраивать соответствующий физический барьер, чтобы жители могли чувствовать себя в еще большей безопасности", - добавил премьер.

Он напомнил, что сейчас пограничное заграждение на участке границы Польши с Калининградской областью представляет собой 200-километровый забор из колючей проволоки. В настоящее время там устанавливается система камер и датчиков, эти работы "близятся к завершению".

По словам Моравецкого, "когда можно будет мирно вести приграничную деятельность с нашим восточным соседом, мы сделаем это возможным посредством соответствующей инфраструктуры пересечения границы".