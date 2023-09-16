О нас

Польша построит заграждение вдоль всей границы с Россией

Польша построит заграждение вдоль всей границы с Россией Польша построит барьер на всем протяжении границы с Калининградской областью РФ.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 03:20
Польша построит заграждение вдоль всей границы с Россией

Польша построит барьер на всем протяжении границы с Калининградской областью РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Я не только за строительство надежного заграждения, но мы также объявили, что сначала начинаем установку системы периметрии, которая позволит нам обеспечить безопасность границы с помощью электроники, но позже будем возводить соответствующий физический барьер на отдельных участках", - сказал Моравецкий.

"Наконец на всем протяжении границы (...) будем выстраивать соответствующий физический барьер, чтобы жители могли чувствовать себя в еще большей безопасности", - добавил премьер.

Он напомнил, что сейчас пограничное заграждение на участке границы Польши с Калининградской областью представляет собой 200-километровый забор из колючей проволоки. В настоящее время там устанавливается система камер и датчиков, эти работы "близятся к завершению".

По словам Моравецкого, "когда можно будет мирно вести приграничную деятельность с нашим восточным соседом, мы сделаем это возможным посредством соответствующей инфраструктуры пересечения границы".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi