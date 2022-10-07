Польша построит электронное заграждение на границе с Россией

"Пограничная служба Польши получила средства на создание периметрического электронного заграждения на границе с Калининградской областью России".

"Пограничная служба Польши получила средства на создание периметрического электронного заграждения на границе с Калининградской областью России".

Как передает Report со ссылкой на польское радио, об этом заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.

"В бюджете на будущий год есть средства на то, чтобы относительно быстро создать электронное заграждение, чтобы тщательно следить за этой границей", - сказал он.

Вонсик также подчеркнул, что большое внимание уделяется охране границы с Беларусью, где по-прежнему дислоцируется армия.