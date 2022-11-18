Польша построила первый участок электронного барьера на границе с Беларусью

Пограничная стража Польши в пятницу заявила о завершении работ на первом участке электронного барьера на границе с Беларусью.

Пограничная стража Польши в пятницу заявила о завершении работ на первом участке электронного барьера на границе с Беларусью.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"На этой неделе завершены работы на первом 21-километровом участке электронного барьера на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении погранведомства.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения и начале работ по монтажу электронных систем пограничного контроля.

Сообщается, что "в ближайшие дни" будут сданы в эксплуатацию еще несколько участков.

Контролировать работу электронного пограничного барьера будет Центр надзора в Белостоке.