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Польша построила первый участок электронного барьера на границе с Беларусью

Польша построила первый участок электронного барьера на границе с Беларусью Пограничная стража Польши в пятницу заявила о завершении работ на первом участке электронного барьера на границе с Беларусью.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 16:52
Польша построила первый участок электронного барьера на границе с Беларусью

Пограничная стража Польши в пятницу заявила о завершении работ на первом участке электронного барьера на границе с Беларусью.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"На этой неделе завершены работы на первом 21-километровом участке электронного барьера на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении погранведомства.

В январе 2022 года Польша приступила к возведению заграждения на границе с Белоруссией. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства заграждения и начале работ по монтажу электронных систем пограничного контроля.

Сообщается, что "в ближайшие дни" будут сданы в эксплуатацию еще несколько участков.

Контролировать работу электронного пограничного барьера будет Центр надзора в Белостоке.

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Версия на английском языке Poland builds first section of electronic barrier on border with Belarus

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