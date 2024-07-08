Польша посредством ТЭС будет производить электроэнергию для Украины

Польские теплоэлектростанции будут вырабатывать электроэнергию для Украины, сжигая имеющиеся излишки угля.
Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.
По его словам, Варшава не собирается платить за эмиссию углекислого газа сверх квоты, а также собирается увеличить поставки Киеву электрогенераторов.
"Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас много, и не платить за его сжигание, то есть за эмиссию углекислого газа, а электричество, производимое польскими электростанциями из польского угля, передавать за европейские деньги через действующий энергетический мост в Украину", - сказал Туск.