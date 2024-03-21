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Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по плану Чехии

Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по плану Чехии Польша внесет логистический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину посредством закупок за пределами Европы.
Другие страны
21 марта 2024 г. 17:38
Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по плану Чехии

Польша внесет логистический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину посредством закупок за пределами Европы.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает Reuters.

"Мы очень рады внести свой вклад не только в финансовом отношении, но и в очень эффективную логистическую операцию, чтобы боеприпасы могли доставляться туда, где они необходимы на фронте", - цитирует агентство слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорскийна на пресс-конференции в Праге.

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