Польша поможет доставить в Украину снаряды, закупленные по плану Чехии

Польша внесет логистический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину посредством закупок за пределами Европы.

Польша внесет логистический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину посредством закупок за пределами Европы.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщает Reuters.

"Мы очень рады внести свой вклад не только в финансовом отношении, но и в очень эффективную логистическую операцию, чтобы боеприпасы могли доставляться туда, где они необходимы на фронте", - цитирует агентство слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорскийна на пресс-конференции в Праге.