Польша получит от США вертолеты Apache

Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Соединенные Штаты по собственным ресурсам предоставят Польше вертолеты Apache. Они будут размещены на восточном фланге НАТО.

Как передает Report со ссылкой на польское радио, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, вертолеты помогут усилить защиту страны и сделать невозможным нападение на Польшу с востока.

"Мы получили заверение, что армия США по собственным ресурсам предоставит нам вертолеты " Apache ", которые хорошо работают с танками "Abrams" Машины пойдут на восточный фланг НАТО и будут закрывать Брестские ворота", - сказал Блащак.

Следует отметить, что о возможности передачи от США Польше указанных вертолетов было известно еще в сентябре 2022 года.