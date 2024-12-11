О нас

Польша получит от ЕС €52 млн на охрану границы с РФ и Беларусью

Польша получит от ЕС €52 млн на охрану границы с РФ и Беларусью Евросоюз выделил Польше 52 млн евро на охрану границ с РФ и Беларусью.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 23:43
Польша получит от ЕС €52 млн на охрану границы с РФ и Беларусью

Евросоюз выделил Польше 52 млн евро на охрану границ с РФ и Беларусью.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия польского премьера в соцсети X.

"Польша получит 52 млн евро на охрану границ ЕС. Эти средства будут направлены на модернизацию оборудования для электронного наблюдения, на улучшение качества телекоммуникационных сетей и на приобретение оборудования для обнаружения беспилотников", - говорится в сообщении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 170 млн евро для Финляндии, Польши и стран Балтии на "защиту" внешних границ от России и Беларуси.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
Германский историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцев
5 декабря 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi