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Польша получит финансирование от ЕС на совместную закупку боеприпасов

Польша получит финансирование от ЕС на совместную закупку боеприпасов ЕС выделило Польше финансирование на совместную с еще пятью странами объединения закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм по линии механизма по осуществлению оборонных закупок EDIRPA.
Другие страны
10 июня 2025 г. 16:05
Польша получит финансирование от ЕС на совместную закупку боеприпасов

ЕС выделило Польше финансирование на совместную с еще пятью странами объединения закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм по линии механизма по осуществлению оборонных закупок EDIRPA.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило польское Агентство по вооружениям в соцсети Х.

"Глава Агентства по вооружениям, бригадный генерал Артур Куптель, подписал от польской стороны соглашение о гранте, по которому мы получим финансирование по линии программы EDIRPA (Укрепление европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках) для совместной закупки боеприпасов", - отмечает агентство.

Отмечается, что размер выделяемого для шести стран гранта составляет €300 млн. Помимо Польши, в проекте по совместной закупке боеприпасов участвуют Литва, Голландия, Италия, Дания, Хорватия.

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