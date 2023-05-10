Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы HIMARS уже в мае

Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце.

Польша получит американские танки Abrams и ракетные комплексы Himars уже в текущем месяце.

Как передает Report, об этом сообщает Польское радио со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны Мариуша Блащака.

"Нашей целью является создание очень сильной воинской части, оснащенной танками Abrams. Еще в этом месяце первые американские Abrams будут в Польше и попадут в 18-ю механизированную дивизию, размещенную на востоке нашей страны", - сказал он.

Он отметил, что в мае Польша получит первые Himars - ракеты дальностью до 300 километров. Это комплексы, заказанные в 2019 году.

"Сейчас ведутся переговоры об очередной транзакции, касающейся 500 таких систем", - добавил он.

Польша ранее подписала контракт на поставку из США 250 новых танков Abrams, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении таких машин.