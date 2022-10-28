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Польша получила первые турецкие БПЛА Bayraktar

Польша получила первые турецкие БПЛА Bayraktar Польша получила первые 6 беспилотников Bayraktar из Турции, они размещены на базе ВВС в Мирославце (Западно-Поморское воеводство).
Другие страны
28 октября 2022 г. 18:30
Польша получила первые турецкие БПЛА Bayraktar

Польша получила первые 6 беспилотников Bayraktar из Турции, они размещены на базе ВВС в Мирославце (Западно-Поморское воеводство).

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу польская пресса со слов главы Минобороны страны Мариуша Блащака.

"Мы начали процесс оснащения наших воинских частей Bayraktar. Это важный этап в процессе модернизации Войска Польского", - заявил он.

Согласно данным СМИ, в соответствии с договором Польша должна получить до конца 2024 года 24 беспилотника типа Bayraktar ТВ2. Турецкая сторона обязалась обеспечить наземную поддержку, снабжение запчастями, необходимую диагностику, а также подготовку польских операторов. Общая сумма контракта - 270 млн долларов.

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Версия на английском языке Poland receives first Turkish Bayraktar drones

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