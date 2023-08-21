Польша получила первую южнокорейскую ракетную пусковую установку K239 Chunmoo

Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo.

Польша получила первую южнокорейскую ракетную установку K239 Chunmoo.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в соцсети "X".

"В Польшу прибыла первая корейская ракетная установка K239 Chunmoo. Она смонтирована на польском грузовике Jelcz. Еще в этом году к нам прибудут новые пусковые установки", - написал он.

Соглашение, заключенное между Польшей и Южной Кореей, предусматривает поставки 288 пусковых установок K239 Chunmoo, из которых 18 первых, интегрированные с польскими автомобилями Jelcz, будут поставлены вместе с боеприпасами уже в 2023 году.

Ранее Польша подписала контракты на покупку в Южной Корее 1000 танков K2, 672 самоходных гаубиц K9A1, трех эскадрилий истребителей FA-50.