Польша получила от США кредит в $4 млрд на закупку вооружений

США выделили Польше кредит в размере 4 млрд долларов на закупку вооружений.

США выделили Польше кредит в размере 4 млрд долларов на закупку вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

"У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, которое поможет нам профинансировать быструю трансформацию Вооруженных сил Польши в рамках программы Foreign Military Financing. Сейчас по этой линии выделено 4 млрд долларов", - написал министр.

Косиняк-Камыш отметил, что это очередной такой кредит, полученный Варшавой в Вашингтоне на общую сумму 11 млрд долларов.

Отметим, что США - ключевой оборонный партнер Польши. Варшава закупает у американской стороны истребители F-35, ударные вертолеты 96 Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams, а также системы ПВО Patriot.