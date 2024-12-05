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Польша получила от США кредит в $4 млрд на закупку вооружений

Польша получила от США кредит в $4 млрд на закупку вооружений США выделили Польше кредит в размере 4 млрд долларов на закупку вооружений.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 21:37
Польша получила от США кредит в $4 млрд на закупку вооружений

США выделили Польше кредит в размере 4 млрд долларов на закупку вооружений.

Как передает Report, об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

"У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, которое поможет нам профинансировать быструю трансформацию Вооруженных сил Польши в рамках программы Foreign Military Financing. Сейчас по этой линии выделено 4 млрд долларов", - написал министр.

Косиняк-Камыш отметил, что это очередной такой кредит, полученный Варшавой в Вашингтоне на общую сумму 11 млрд долларов.

Отметим, что США - ключевой оборонный партнер Польши. Варшава закупает у американской стороны истребители F-35, ударные вертолеты 96 Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams, а также системы ПВО Patriot.

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Версия на азербайджанском языке Polşa silah alışı üçün ABŞ-dən 4 milyard dollar kredit götürüb

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