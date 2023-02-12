Польша получила от США беспилотные разведывательные системы Reaper

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна получила взятые у США в долгосрочную аренду американские беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения MQ-9A Reaper.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В Польшу доставлены беспилотники MQ-9A Reaper класса MALE (Medium Altitude Long Endurance), которые были арендованы у США в рамках срочной оперативной необходимости. Они будут использоваться ВВС, в том числе вести разведку на нашей восточной границе", - сообщил Блащак.

В октябре 2022 года Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) сообщал, что Агентство по вооружениям Минобороны Польши подписало лизинговый контракт с американской компанией General Atomics - Aeronautical Systems Inc на поставку разведывательного беспилотного авиационного комплекса MQ-9A Reaper.

Отмечалось, что соглашение направлено на повышение возможностей ВС Польши в сфере получения разведывательных данных за счет аренды разведывательного комплекса, в состав которого войдут несколько беспилотников MQ-9A Reaper.