Польша получила от ЕС рекордный транш в 10 млрд долларов

Варшава получила от Евросоюза рекордный транш в размере 40 млрд злотых (около 10 млрд долларов) из размороженных для нее фондов сообщества.

Варшава получила от Евросоюза рекордный транш в размере 40 млрд злотых (около 10 млрд долларов) из размороженных для нее фондов сообщества.

Как передает Report, об этом сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч в соцсети X.

"Только что получены четыре транша из Фонда восстановления и повышения устойчивости ЕС. В общей сложности 40 миллиардов злотых для Польши", - написала политик.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила заявку Варшавы на перечисление этих средств в середине ноября.

В начале марта ЕК приняла решение разблокировать до 137 млрд евро из бюджета Евросоюза для Польши в ответ на начало реформ по обеспечению независимости судебной системы в стране. Как поясняла ЕК, Польша получит около 59,8 млрд евро из Фонда восстановления после пандемии и 76,5 млрд евро из так называемых фондов единства.