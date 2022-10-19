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Польша получила от ЕС более 140 млн долларов за помощь украинским беженцам

Польша получила от ЕС более 140 млн долларов за помощь украинским беженцам Евросоюз (ЕС) выделил Польше порядка 143 млн долларов за помощь беженцам из Украины.
Другие страны
19 октября 2022 г. 11:40
Польша получила от ЕС более 140 млн долларов за помощь украинским беженцам

Евросоюз (ЕС) выделил Польше порядка 143 млн долларов за помощь беженцам из Украины.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, эти средства предназначены для министерства.

"Мы ждем следующий транш в размере около 200 млн злотых (40,9 млн долларов)", - написал министр в Twitter.

По данным польской пограничной службы, с 24 февраля в страну въехали более 7,11 млн украинцев. Из них 5,32 млн выехали обратно. По подсчетам МВД Польши, в стране остаются до 1,3-1,5 млн украинских беженцев.

ЕС обещал принимать беженцев из Украины минимум до марта 2024 года.

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