Польша получила очередную партию оружия из Южной Кореи

Очередная партия из семи танков K2, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K (K239 Chunmoo) и самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 прибыла из Южной Кореи в Польшу.

Очередная партия из семи танков K2, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО) Homar-K (K239 Chunmoo) и самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 прибыла из Южной Кореи в Польшу.

Как передает Report , об этом в соцсети X сообщил замглавы польского Минобороны Павел Бейда.

"У нас полный комплект танков K2 на этот год. В Польшу прибыло 7 танков, всего за 2024 год - 84. В Войско Польское также поступили новые гаубицы K9 и пусковые установки Homar-K", - написал политик.

Бейда подчеркнул, что поставки САУ идут с опережением графика.

В июле 2022 года правительство Польши договорилось с Южной Кореей о поставках 980 танков K2, 648 самоходных артиллерийских установок K9, 48 легких самолетов FA-50. Также был заключен договор на поставку 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Общая сумма сделок достигает $12,4 млрд.