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Польша подписала соглашение о строительстве первой АЭС в стране

Польша подписала соглашение о строительстве первой АЭС в стране Польша и США на встрече в Варшаве подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Польше.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 19:20
Польша подписала соглашение о строительстве первой АЭС в стране

Польша и США на встрече в Варшаве подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Польше.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал сделку стартом новой главы в развитии страны.

Американские компании Westinghouse и Bechtel подписали соглашение с польской государственной компанией Polskie Elektrownie Jadrowe, которая курирует программу. АЭС будет находиться в области Померания на берегу Балтийского моря.

В прошлом году власти Польши объявили, что выбрали США в качестве партнера для проекта.

Польша планирует потратить 40 млрд долларов на строительство двух АЭС с тремя реакторами в каждой.

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