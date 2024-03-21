Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с якобы наблюдаемой ими активностью дальней авиации РФ.

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с якобы наблюдаемой ими активностью дальней авиации РФ.

Как передает Report, об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

"Информируем о том, что Оперативное командование вооруженных сил наблюдает этой ночью усиленную активность дальней авиации Российской Федерации <...>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - говорится в сообщении.