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Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ

Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в ответ на наблюдаемую активность дальней авиации РФ.
Другие страны
22 июня 2024 г. 09:18
Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в ответ на наблюдаемую активность дальней авиации РФ.

Как передает Report, об этом говорится на странице оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети "X".

"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В последний раз польская армия применила аналогичную меру 14 июня.

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