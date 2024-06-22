Польша подняла в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации РФ

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в ответ на наблюдаемую активность дальней авиации РФ.

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в ответ на наблюдаемую активность дальней авиации РФ.

Как передает Report, об этом говорится на странице оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети "X".

"Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В последний раз польская армия применила аналогичную меру 14 июня.