Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ.

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью (29 марта 2024 года) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - написано в сообщении командования в соцсети "X".

ВС Польши неоднократно принимали эту меру за последние две недели. 24 марта Оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждает, что речь идет о российской крылатой ракете.