О нас

Польша подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации РФ

Польша подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации РФ Польша сегодня, 2 сентября, рано утром поднимала в воздух истребители.
Другие страны
2 сентября 2024 г. 10:23

Польша сегодня, 2 сентября, рано утром поднимала в воздух истребители.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оперативного командования ВС страны в соцсети "X".

Оно назвало причиной этого активность российской дальней авиации.

"Приняты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, оперативное командование ВС Польши контролирует ситуацию", - сказано в сообщении.

26 и 27 августа Польша также поднимала в воздух истребители по аналогичной причине. Сегодняшней ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi