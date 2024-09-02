Польша подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации РФ

Польша сегодня, 2 сентября, рано утром поднимала в воздух истребители.

Польша сегодня, 2 сентября, рано утром поднимала в воздух истребители.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении оперативного командования ВС страны в соцсети "X".

Оно назвало причиной этого активность российской дальней авиации.

"Приняты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, оперативное командование ВС Польши контролирует ситуацию", - сказано в сообщении.

26 и 27 августа Польша также поднимала в воздух истребители по аналогичной причине. Сегодняшней ночью по всей Украине была объявлена воздушная тревога.